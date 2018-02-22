أبناء شهداء الواجب بتعليم مكة يزورون قاعدة الملك فهد بمحافظة الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

فذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في مكتب “وفاء” لرعاية الطلاب والطالبات من أبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين زيارةً اليوم, لقاعدة الملك فهد الجوية بمحافظة الطائف لــ 45 طالباً من أبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين يرافقهم مدير مكتب “وفاء” سعد الثقفي ومساعده حسن الحارثي وعددا من منسقي مكتب “وفاء” في مكاتب التعليم بمكة المكرمة.

وتجول الطلاب في الصالات الرياضية واطلعوا على الخدمات الرياضية التي توفرها الدولة لمنسوبي القطاعات الجوية, كما تجولوا في المتحف العسكري الذي تزين بصور الشهداء, ثم انتقلوا للمدينة الفنية لمشاهدة الأعمال البطولية التي قدمها أبناء الوطن في دفاعهم عن العقيدة والوطن.

وفي نهاية الزيارة التقى الطلاب بمساعد قائد القاعدة الجوية بالطائف الرائد رائد علي العصيمي الذي وجه كلمة ترحيبية للطلاب مبينا ما قدموه أباءهم من تضحيات بأرواحهم لأجل حماية الوطن والذود عنه متمنيا أن يكونوا على دربهم سائرون في الحفاظ على أمن بلادنا.

من جانبه أوضح مدير مكتب “وفاء”, أن الهدف من الزيارة إتاحة الفرصة لأبناء الشهداء بالتعرف على الدور البطولي والبارز للعاملين بالقطاعات العسكرية للدفاع عن الوطن التي تبعث الافتخار من الأبناء للآباء الأبطال إضافة الى تعريفهم على قوة الأسلحة المستخدمة والمتقدمة في الدفاع عن بلادنا الغالية.