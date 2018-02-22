الأمير خالد الفيصل يستقبل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

نواف السالم(صدى):

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على خطط وبرامج الهيئة العامة للرياضة التي تعتزم تنفيذها في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة في جدة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن أبرز البرامج الرياضية المزمع تنفيذها في محافظات المنطقة ومن بينها الرياضات المجتمعية مثل: رياضات الدراجات الهوائية، ورياضة المشي وغيرها، كما اطلع سموه على آخر التطورات فيما يخص تأهيل استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، الذي سيبدأ العمل فيه مجدداً، على أن ينتهي خلال الـ 14 شهراً المقبلة، وذلك بحسب تأكيدات هيئة الرياضة.