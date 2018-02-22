الأرصاد تُنفذ حملة مبادرة ” بيئة بلا نفايات ” بجدة.. الأحد القادم

نايف السالم(صدى):

تدشن الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأحد القادم, حملة توعوية لمبادرة ” بيئة بلا نفايات ” ، يشارك فيها أكثر من 150 طالباً, و100 غواص, إلى جانب العديد من الفرق التطوعية.

وتأتي هذه الحملة التي تنطلق من مكارم النخيل بمحافظة جدة, كجزء من المسؤولية المجتمعية تجاه حماية البيئة وبالتحديد البيئة البحرية متمثلة في الشعاب المرجانية والأحياء المختلفة، وكذلك تكريسا لمبادرة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات لوقف ظاهرة رمي النفايات في غير أماكنها المخصصة, فضلاً عن حث المجتمع على إعادة استخدامها وتدويرها.

وتهدف حملة مبادرة ” بيئة بلا نفايات ” , التي تقام في شهر فبراير من كل عام في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلى التأكيد على جمال البيئة وحث الشركات والأفراد على السعي لضمان أن تظل البيئة طبيعية بقدر الإمكان، كما تهدف إلى تعزيز ثقافة إعادة التدوير وإعادة استخدام النفايات لجعل بيئتنا أنظف.