إيداع ريهام سعيد بسجن القناطر

القاهرة(صدى):

أعلن مصدر امني بالشرطة المصرية في تصريحات إعلامية ، إنه تم إيداع الإعلامية ريهام سعيد، بسجن النساء بالقناطر الخيرية، وذلك عقب قرار النيابة، بإحالتها إلى محكمة الجنايات، لاتهامها بارتكاب جريمة التحريض على خطف الأطفال والاتجار بالبشر.

حيث أمر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإحالة مقدمة البرامج ريهام سعيد و7 متهمين آخرين من بينهم فريق إعداد برنامجها ” صبايا الخير ” إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم “بارتكاب جريمة التحريض على اختطاف الأطفال والاتجار في البشر”.