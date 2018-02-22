إدارة الأهلي ستطلب تأجيل مباراة الفيحاء

ماجد محمد(صدى):

صرَّحت مصادر، بأن إدارة النادي الأهلي ستطلب من اتحاد كرة القدم بتأجيل مباراة الفيحاء في دور الثمانية لمسابقة كأس الملك، المقررة السبا لمقبل.

وأشارت المصادر، إلى أن الإدارة قد تطلب كذلك السماح لبعض الأسماء الدولية للمشاركة في اللقاء إذا لم يتم تأجيله، في ظل الغيابات الكبيرة التي تطال الفريق سواء بسبب الإصابات أو الانضمام لصفوف المنتخب، أو إيقافهم.

وأشارت المصادر، إلى أن الجهاز الفني قلق بشأن اختيار حارسي المرمي الأساسيين ياسر المسيليم ومحمد العويس، حيث سيكون الممتبقي حارسين فقط هما باسم العطاالله والشاب راغد النجار.

كما يمكن السماح للنادي بالاستعانة بحارس المرمى ياسر المسيليم خلال مباراة الفيحاء المقبلة، من قبل الجهاز الفني للمنتخب.