برشلونة يرفض التعاقد مع البرازيلي ويليان

نواف السالم(صدى):

رفض نادي برشلونة الإسباني، في فترة سابقة، دفع مبلغ 35 مليون يورو في صفقة اللاعب البرازيلي الشاب ويليان، واكتفى بعرض 25 مليون يورو فقط.

حيث كان برشلونة في عهد الرئيس السابق ساندرو روسيل قريبًا من التعاقد مع ويليان في 2013، عندما كان لاعبًا في صفوف شاختار الأوكراني، ولكن الاختلاف على قيمة الصفقة أدى إلى عدم اتمامها.

وقدم ويليان أحد أبرز عروضه في مواجهة برشلونة الثلاثاء الماضي في ستامفورد بريدج بالعاصمة البريطانية لندن، حيث سجل ويليان هدف فريقه الوحيد ” تشيلسي ” في شباك آندري تير شتيجين من تصويبة قوية من خارج منطقة الـ18.

وجدير بالذكر، إنه انضم ويليان لصفوف تشيلسي قادمًا من أنجي الروسي بداية من موسم 2013-2014، مقابل 40 مليون يورو.