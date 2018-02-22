بالصور .. يارا تثير الجدل وترتدي فستانا سعره 17 ألف دولار

نورة الشهري (صدى):

أثارت الفنانة اللبنانية يارا الجدل بإطلالتها الأخيرة ، حيث كانت في حفل زفاف أحد العائلات العربية الكبيرة، والتي ارتدت فيها فستان أسود كاب و ميكاب هادئ و ناعم و رقيق و لكنها وضعت روج أحمر حتى تظهر أنوثتها، كما أنها حصلت على تصفيف شعر ويفى من المصففان Riad and Jean.

واختار الإطلالة للنجمة يارا منسق الملابس سيدريك حدّاد ، والذي اختار لها أن تظهر بإطلالة ملكية بالأسود وماكياج يمزج بين الأنوثة والنعومة، بالإضافة إلى أنه اختار لها فستان أسود من مصمم الأزياء اللبناني على يونس، فضلًا عن أن الإكسسوارات كانت من Azar Gems.

كما كشف مصمم الأزياء اللبناني على يونس عن تفاصيل الفستان التي ارتدته ” يارا” أنه كان مصنع من الدانتيال مطرز و مشكوك بالشورافسكى و البايت و الخرز، أما الجزء الأعلى كان عبارة عن شرائط اورجانزا و الحزام من مزيج بين الذهبي و المخمل .

مع العلم أن الفستان تم تنفيذه مخصوص في 25 يوم ، مضيفا أن قيمة الفستان وصلت 17 ألف دولار .