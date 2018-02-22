طرق تتبعها الفنانة نسرين طافش لتنحيف خصرها

نورة الشهري (صدى):

قالت خبيرة أزياء وموضة ، أن الفنانة نسرين طافش تجيد إختيار الملابس التي تناسب قوامها وتظهر خصرها نحيفًا وتزيد من طولها.

وفيما يلي أبرز 5 حيل تتبعها طافش:

1- تميل دوماً إلى إعتماد الفساتين القصيرة لتبرز طول قامتها وتنسقها مع أحذية ذهبية بالكعب العالي.

2- الأحزمة العريضة من القطع التي لجأت إليها لتبرز نحافة خصرها.

3- في إطلالاتها اليومية لا تستغني طافش عن الجينز عالي الخصر والذي تلائمه مع سترات قصيرة وأخرى رياضية.

4- الحقيبة الـ Cross الكبيرة توظفها طافش في خدمة مظهرها الرشيق فتعتمدها من الأمام لتخفي بها منطقة الخصر.

5- البليزر الطويل المزود بحزام من نفس الخامة واللون يعتبر من أبرز صيحات هذا الشتاء.