” حساب المواطن ” يعلن موعد إيداع الدفعة الرابعة للمستفيدين

حمود العنزي(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن المدة المتبقية على صرف الدفعة الرابعة للمستفيدين من دعم البرنامج.

وأوضح البرنامج أن إيداع الدفعة الرابعة سيكون يوم الأحد 11 مارس، حيث يتزامن موعد صرف الدفعة الرابعة لحساب المواطن مع يوم السبت، وهو يوم إجازة ولهذا سيتم إيداع الدعم في اليوم التالي الأحد.

يذكر أن التسجيل يتم عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، بإدخال البيانات: “ رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.