بايرن ميونيخ ينافس ريال مدريد لضم صلاح

نواف السالم(صدى):

أكدت صحف أجنبية أن فريق بايرن ميونيخ الألماني، يسعى لاقتناص صفقة اللاعب محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي الحالي، من نادي ريال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت أن الفريق البافاري يسعى لضم صلاح؛ من أجل تعويض رحيل الهولندي آريين روبين عن صفوف الفريق.

حيث أنه ينوي الهولندي البالغ من العمر 34 عامًا الانتقال إلى الدوري الصيني في الصيف مما سوف يدفع النادي الألماني لتعوضه بضم جناح آخر بقيمة صلاح.

وجدير بالذكر، أن صلاح 25 عامًا سجل 30 هدفًا مع ليفربول في مختلف المسابقات بالموسم الحالي في 36 لقاء كما صنع 10 أهداف.