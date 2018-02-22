” وزير المالية ” يتوقع استمرار عجز الميزانية العامة

حمود العنزي(صدى):

تكهن وزير المالية محمد الجدعان، أن يواصل العجز في الميزانية العامة، تسجيل معدلات منخفضة خلال العام الحالي، ملفتًا الانتباه إلى أن المبادرات المالية، التي يجري العمل عليها، سوف توفر بيئة من الاستقرار والاستدامة، للإنفاق الحكومي، الذي لا يزال المحرك الرئيسي للاقتصاد.

وأوضح أن هذا الاستقرار، سينعكس بشكل كبير، على الحد من التقلبات في النمو، مما يمكن من التخطيط، للقطاع الخاص والاستثمار؛ وسيسهم في التحسين المستمر، في المستوى المعيشي للمواطنين، ودعم تنفيذ برامج رؤية 2030 ومبادرتها.

وقال ” الجدعان ” ، خلال اللقاء الذي أقامته جمعية الاقتصاد، في قاعة الملك فيصل: ” الرؤية تستهدف تطوير عدد من القطاعات، مثل الخدمات اللوجستية والإسكان والتعدين والسياحة والترفيه والصناعات الثقيلة وغيرها، كما تم تحديد عشر قطاعات مستهدفة بالخصخصة، مع إنشاء لجان اشرافية لكل قطاع، ويجري العمل حاليًا؛ لوضع الإطار القانوني؛ لأول مرة؛ لدعم الخصخصة، والاستثمار وحماية المستهلك.

كما أشار وزير المالية، إلى أن المنهجية المنضبطة، التي نتبعها في إعداد الميزانية، أسهمت في تحقيق نتائج مشجعة، فزادت الإيرادات غير النفطية، خلال 4 سنوات بنسبة 130%.