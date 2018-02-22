سميرة سعيد تحيي حفل مهرجان ” قفطان ورطى ” بضيافة هاني البحيري

أماني الغامدي(صدى):

تطل الديفا سميرة سعيد في حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان ” قفطان ورطي ” بمدينة طنجة المغربية، بحضور عدد من الفنانين ومصممي الأزياء المتخصصين في الأزياء التراثية المغربية، وتوجد مشاركة مميزة لمصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، والذي وقع الاختيار عليه كضيف شرف للمهرجان.

وكان اللافت للنظر أن صور النجمة الكبير سميرة سعيد التي تم وضعها على البوسترات الدعائية للمهرجان تم اختيارها من صور حفلها الذي تألقت به ليلة رأس السنة والذي ارتدت خلاله سواريه من تصميم هاني البحيري.

حيث تقام الدورة الرابعة لمهرجان ” قفطان ورطي ” في الفترة من 24 إلى 27 فبراير، ويتم خلاله تكريم مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري باعتباره سفيرًا للموضة العربية بأوروبا خاصة عقب مشاركته الأخيرة بأسبوع الموضة الفرنسية وانفراده بتصميم أغلي فستان زفاف بالعالم الذي أثبت من خلاله قدرة صناعة الموضة المصرية والعربية على لفت انتباه العالم .

والجدير بالذكر أن مهرجان ” قفطان نورطي ” تنظمه جمعية التضامن للفن والثقافة بطنجة ويشارك فيه المبدعون في القفطان المغربي، والذي أضحى زيًا تقليديًا عالميًا وكسب شهرة كبيرة بفضل تميزه وانفراده بكثرة العمل اليدوي الذي يتطلب مهارة خاصة.