اقتراب رحيل ” بيل ” عن الملكي.. ومؤشرات بانتقاله لتشيلسي

ماجد محمد(صدى):

أشارت تقارير صحفية أسبانية، إلى احتمالية رحيل اللاعب الويلزي الدولي غاريث بيل، عن نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، مرجحين انتقاله إلى الدوري الإنجليزي.

وأوضحت التقارير، أن ” بيل ” أبلغ وكيل أعماله برغبته في الرحيل نهاية الموسم الحالي، مؤكدين أنه طلب الانتقال للدوري الإنجليزي.

فيما رجحت التقارير، أن ريال مدريد قد يفكر في تقديم خدماته لنادي تشيلسي بجانب دفع مبلغ من المال والتعاقد مع اللاعب البلجيكي الدولي ايدين هازارد.