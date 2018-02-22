الجبير أمام البرلمان الأوروبي: إيران لا تعترف بالمواطنة

علي القحطاني (صدى):

أكد وزير الخارجية عادل الجبير، أن إيران دولة لا تعترف بالمواطنة وتسعى إلى التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وأوضح ” الجبير ” في كلمته أمام البرلمان الأوروبي، أن المملكة لم تسعَ إلى الحرب في اليمن، مضيفاً أن الحرب فُرضت على المملكة، مشيراً إلى أن الحوثيون يجنِّدون الأطفال في الخطوط الأمامية لأراضي المعارك.

ولفت إلى أن المملكة تحاول التوصل إلى تسوية في سوريا، مشيراً إلى أنها تتواصل مع سوريا للضغط على نظام بشار الأسد لوقف التصعيد.

وأضاف أن الحوثيون يجنِّدون الأطفال في الخطوط الأمامية لأراضي المعارك باليمن، موضحاً أن المليشيا الإرهابية تحول دون وصول الإمدادات الغذائية إلى مستحقيها في اليمن.

وأشار إلى أن المملكة تريد من قطر أن تضع حداً لتمويل الإرهاب، مضيفاً:” لا نقبل تجنيد القادة العشائريين من أجل زرع الفتنة.. ولا نتسامح أبداً مع من يدعم الإرهاب “.