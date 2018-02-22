التحديث الأخير لأعداد مشتركين ” ادعم ناديك ” والهلال يحتقظ بمكانه

طلال الغامدي(صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن آخر تحديث للمشتركين في مبادرة ” ادعم ناديك ” ، حيث وصل أعداد جماهير الهلال المشاركين بمبلغ 1 ريال 51.208 مشترك، والمشاركين بمبلغ 10 ريال وصل لـ485 مشترك.

فيما حافظ كل من نادي النصر والاتحاد، على مركزيهما في الترتيب الثاني والثالث ضمن قائمة أكثر الجماهير مشاركة، بإجمالي عدد مشتركين 80.189 مشترك.

وجاءت القائمة كالتالي: