شركة بريطانية تسحب زبادي من الأسواق لخطورته على حياة المواطنين

لندن(صدى):

سحبت إحدى الشركات البريطانية زبادي نباتي، يتناوله المشاهير مصنوع من لبن جوز الهند، من الأسواق البريطانية بعدما تبين احتواءه على منتجات ألبان.

حيث سحبت الشركة، التي أسستها ضابطة شرطة قبل ست سنوات، النكهات الخمسة للزبادي والخالي من الحليب لأنها تحتوى على لبن ” غير معلن “.

و صرحت هيئة الرقابة الغذائية الحكومية، إنه يتعين على المستهلكين إعادة الزبادي إلى المتاجر لأنه يشكل مخاطرة صحية للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللبن.

كما أكدت الشركة أنها شعرت بالانزعاج الشديد لأن الزبادي يحتوى على منتجات ألبان، وألقت باللوم على مورد خارجي وقطعت علاقتها به، مشيرة في بيان لها إلى أن استدعاء الزبادي ما هو إلا إجراء احترازي.

والجدير بالذكر أن هذا المنتج يعتمده العديد من المشاهير في بريطانيا، مثل الصحفية والكاتبة ومقدمة البرامج ” نايجيلا لواسون ” المتخصصة في شئون الأكل والتغذية وإيلا وودورد وبوى جورج وغيرهم.