المنطقة الشرقية توجه نصائح للأفراد عند سقوط الأمطار

نايف السالم(صدى):

وجهت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الخميس، عدة نصائح للمواطنين والمقيمين، في حالات سقوط الأمطار، وذلك تقديرًا منها لأهمية أرواح الأفراد وحفاظًا عليها.

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” : ” أخي المواطن/المقيم.. في حالات هطول الأمطار ننصح الجميع بالابتعاد عن أعمدة الإناره، وجميع مصادر الكهرباء. ” كما وجهت الجميع القيادة بحذر.