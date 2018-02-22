4 أسباب تجعلك تؤجل فكرة إتباع النظام الغذائي و إنقاص وزنك

متابعات(صدى):

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى إتباع أنظمة رجيم لكي يفقدون مزيدًا من الوزن الزائد، ومنهم يذهبون إلى الأطباء لكي يفقدون الوزن بشكل صحي، وهناك من يبحث على الإنترنت، أما أحيانا نجد من يتبع أنظمة رجيم، ويشعر أنه ليس هناك نتيجة أو فائدة ولا يعلم لماذا يحدث ذلك الأمر.

حيث أشار الأطباء إلى 4 أسباب نفسية تجعلك تتأخر في فقدان الوزن وهي :

تعطى لنفسك أعذارًا:

هناك الكثير من الأشخاص من اكتسبوا الوزن الزائد، يربطون أوزانهم الزائدة تلك بكثرة المشكلات التي يعانون منها، فمثلاً نجد من يقول أنه عند وجود أي مشكله بحياته، يلجأ إلى الأكل لأن الأكل يكون وسيلة من الوسائل التي تساعده في التنفيس عن همه، وعندما يقتنع بذلك الأمر سوف لا يجد أي نتيجة حتى إن اتبع أساليب رجيم قاسية لأنه يلجأ دائماً للطعام.

الكسل والتأجيل ضمن الأسباب:

نجد الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في فقدان الوزن، يؤجلون كل شيء لحين آخر، فمثلاً نجد من تقول إنها ترغب في فقدان وزنها ولكنها تأجل لحين وقت معين، أو من يرغب في زيارة صالات الجيم ولكنه ينتظر لحين إتباع رجيم، فالتأجيل والكسل أمران يجعلان الشخص لا يتقدم أبداً.

تعاطف الأشخاص معك:

الأشخاص يتعاطفون بشدة مع الشخص الأوفر ويت أي الشخص البدين، فيمكن أن يفكر هذا الشخص أن الجميع يحبونه كما هو وأنه محور الكون، لذلك تتلاشى فكرة إتباع أي من أساليب الرجيم لأن من حوله يحبون حاله هكذا.

إقناع النفس بالشيء الخاطئ:

الشخص البدين يقنع نفسه أحيانًا أن وصوله للجسم المثالي أو أن يبدو رفيع شيء لا يحبه الكثيرون، وإنه سعيد بشكل بدانته وبحجمه الكبير، وأحياناً أخرى يقنع ذاته أنه يجب عليه أن يحب نفسه هكذا كما هو ويجبر الأشخاص حوله بذلك، بالطبع عليه أن يحب نفسه كما هو ولكن إن لم يكن هذا فكره من الأساس فعليه ألا يجبر نفسه بالبقاء هكذا، لأن ذلك يصبح عذرا من الأعذار التي تساعده على الهرب من الإرادة في إتباع الرجيم والتخلص من فكرة إنقاص الوزن والذهاب إلى صالات الجيم.