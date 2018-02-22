برعاية مساعدة الشؤون التعليمية.. تدشين معرض إبداع العلوم بتعليم مكة

سعيد العجل(صدى):

دشنت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة محمد الغامدي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة معرض ” إبداع العلوم ” في يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٦/٦هـ والذي نفذته كلاً من مشرفات شعبة العلوم الطبيعية: أميمة جان وعلياء هلال و جيهان بالبيد بالتعاون مع معلمات العلوم ومحضرات المختبر في المرحلة الثانوية بمكتب تعليم جنوب مكة وذلك بحضور رئيسة قسم العلوم الطبيعية سلوى باوزير تحت إشراف مديرة مكتب التعليم جنوب مكة زكية مساعد الصبحي التي أشادت بأهمية توسيع مدارك الطالبات بالبحث والابتكار واثنت على الجهود المبذولة من قبل المشرفات والمعلمات ومحضرات المختبر.

استهدف البرنامج طالبات المرحلة الثانوية وذلك بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالبات وتفعيل دور المختبر المدرسي وتفعيل مشاريع الطالبات لتعميق المفاهيم العلمية و إبراز دور الطالبة في عملية التعلم .