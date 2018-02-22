صحة البيئة تنفذ جولات رقابية نسائية على منافذ بيع الأطعمة في الجنادرية

عادل الحربي(صدى):

نفذ القسم النسائي بالإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32، العديد من الجولات الرقابية والزيارات الميدانية لمنافذ بيع الأطعمة وأجنحة الأسر المنتجة المنتشرة في ساحات المهرجان بالجنادرية .

وأوضحت مديرة القسم النسائي المشارك في الجنادرية منيرة محمد السويلم, أن الإدارة باشرت مهامها منذ وقت مبكر في الكشف عن الشهادات الصحية للعاملين والعاملات في منافذ بيع الأطعمة والأكشاك إلى جانب القيام بجولات رقابية على المحلات للتأكد من نظافة الأماكن التي تصنع فيها الأغذية والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وطرق تخزينها، وكذلك التأكد من حمل الشهادات الصحية اللازمة لممارسي المهنة وابرازها في أماكن واضحة أمام الزوار ، بالإضافة إلى استلام البلاغات والشكاوى وايجاد الحلول اللازمة لها.

وكشفت السويلم عن اصدار 120 شهادة صحية خلال فترة المهرجان ، حيث بلغت الزيارات والجولات الرقابية على الأنشطة النسائية 272 جولة رقابية ، مؤكدة استمرار الفريق في القيام بمهامه ومواصلة الجولات الرقابية على الأنشطة النسائية حتى نهاية المهرجان .