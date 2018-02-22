بالفيديو.. الكشف عن ” بورش 911 GT3 RS ” الجديدة رسميا بقوة 520 حصان

جنيف(صدى):

أزاحت بورش الستار عن 911 GT3 RS المحدثة قبيل تدشينها المرتقب في معرض جنيف للسيارات في مارس، ويحظى الموديل المحدث بمحرك ضغط هواء سعة 4.0 لتر بست سلندرات بقوة 520 حصان، وناقل حركة PDK معدل خصيصا للسيارة بسبع سرعات، ما يسمح لها بالتسارع من الصفر إلى 100 كلم\س في 3.2 ثانية فحسب، بسرعة قصوى عند 312 كلم\س.

بورش حدثت المحرك لرفع قوته بحوالي عشرين حصان، كما قامت بتغيير المقدمة ووضع جناح أمامي اكبر حجما، بالإضافة إلى تحديث الوحدات الضوئية وغطاء المحرك بفتحتي هواء الآن لتحسين تبريد المكابح.

كما تتوفر السيارة الجديدة بجنوط خفيف بطول 20 أو 21 بوصة وتحديثات هوائية ديناميكية أخرى تسمح للسيارة بتوليد ضعف قوة الدفع السفلية لسيارة مثل 911 GT3 في سرعات 200 كلم\س.. وبالانتقال للمقصورة، نرى مقاعد سباق مصنوعة من ألياف الكربون ومقود مغلف بمادة ألكانترا الفاخرة وألواح أبواب خفيفة وزجاج بالغ الخفة كذلك للنوافذ الخلفية.

بالنسبة للخيارات المتعددة للسيارة، فتشمل حزمة Clubsport المجانية، والتي تضيف قضيب دحرجة وطفاية حرائق وغيرهما، بينما حزمة Weissach تشمل مكونات إضافية من ألياف الكربون لتخفيف وزن السيارة، بالإضافة إلى عجلات مغنيسيوم تؤدي بالإجمال لخفض الوزن إلى 1,430 كيلوجرام فحسب.

بورش فتحت باب الطلبيات رسميا على السيارة، بسعر يبدأ من 195,137 يورو في ألمانيا – ما يعادل 903,000 ريال سعودي.