” هيئة الترفيه ” تعلن بدء انشاء أول دار للأوبرا في المملكة

أماني الغامدي(صدى):

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، أحمد بن عقيل الخطيب، عن بناء أول دار أوبرا في المملكة، معرباً عن دهشته لتنوع الفعاليات التي تقدمها من خلال روزنامة 2018.

وأضاف خلال كلمته في حفل الهيئة العامة للترفيه بمناسبة إطلاق روزنامة الترفيه 2018 بفندق الفورسيزونز بالرياض، أنها تحتوي على 5000 فعالية منها 500 فعالية عالمية موزعة على كل المدن الكبرى والصغرة بالمملكة.

كما أشار إلى أن الهيئة ستستثمر 240 مليار ريال في قطاع الترفيه خلال السنوات العشر المقبلة، موضحاً أنه سيتم جمع هذه الأموال من الحكومة والقطاع الخاص.

وتشتمل روزنامة 2018، على عدد من الفعاليات المتنوعة بين فنية وثقافية وموسيقية وفعاليات التعليم بالترفيه وعدد من المهرجانات المختلفة للعائلات والشباب والأطفال.