” هيئة الترفيه ” تعلن بدء انشاء أول دار للأوبرا في المملكة
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، أحمد بن عقيل الخطيب، عن بناء أول دار أوبرا في المملكة، معرباً عن دهشته لتنوع الفعاليات التي تقدمها من خلال روزنامة 2018.
وأضاف خلال كلمته في حفل الهيئة العامة للترفيه بمناسبة إطلاق روزنامة الترفيه 2018 بفندق الفورسيزونز بالرياض، أنها تحتوي على 5000 فعالية منها 500 فعالية عالمية موزعة على كل المدن الكبرى والصغرة بالمملكة.
كما أشار إلى أن الهيئة ستستثمر 240 مليار ريال في قطاع الترفيه خلال السنوات العشر المقبلة، موضحاً أنه سيتم جمع هذه الأموال من الحكومة والقطاع الخاص.
وتشتمل روزنامة 2018، على عدد من الفعاليات المتنوعة بين فنية وثقافية وموسيقية وفعاليات التعليم بالترفيه وعدد من المهرجانات المختلفة للعائلات والشباب والأطفال.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4165 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسم الله
وع بركة الله
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحين ابرا الي بيفتحونها وش يعني
وزرمانه بعد مافهمتها الزبدة ان ماخاب ظني بيسون سباق الحريم والله اعلم
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقصد رزمانه وش يعني
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 3182 ] نشر منذ 2 ساعتين
………….
ابو محمد[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 1 ساعة
اتقوا الله في المجتمع … مجتمعنا يريد الأمن والمحافظة على القيم والأخلاق..
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8834 ] نشر منذ 22 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله