فحوصات طبية مجانية لزوار الجنادرية في معرض مدينة سلطان للخدمات الانسانية

عادل الحربي(صدى):

يشهد معرض مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية ـ أحد مشاريع مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية ـ في مهرجان الجنادرية إقبالاً وحضورًا كثيفًا من مختلف شرائح المجتمع.

ويستقبل المعرض أعداد كبيرة بشكل يومي للاستفادة من الخدمات الطبية المجانية المقدمة في المهرجان، حيث يضم المعرض 13 جناحاً تخدم الزوار وهي موقع فحص العلامات الحيوية، وعيادة السكري، وعيادة التغذية، وعيادة العيون، وعيادة السمنة، وعيادة العظام، وعيادة الأطراف الصناعية والبتور، وعيادة التأهيل المهني، ومختبر التحدي، والتأهيل بالفن، والتأهيل العام، والموارد البشرية، والتدريب والتطوير، وأخيراً دراسة الحالات وأهلية العلاج وذلك بمشاركة عدد كبير من الكوادر الطبية والأخصائيين بالأجنحة المشاركة.

وتميز الجناح بتوقف الزوار عند جناح ” العلاج بالفن ” إحدى المبادرات التي تهدف إلى اكتشاف مواهب المرضى، معجبين بالفكرة ومخرجاتها، وكذلك مختبر التحدي الذي يقدم عروض مرئية واقعية ونصائح توعوية للزوار.

ويقدم المعرض في المهرجان العديد من الاستشارات الطبية والتوعوية، والمواد التعليمية والعروض الطبية لعدد من الأقسام المشاركة، كمركز الجراحة، إذ يقدم مواد مرئية لعرض عمليات التكميم “قص المعدة، والرباط الصليبي، والعمود الفقري، والمفاصل الصناعية، وجراحات العظام، إلى جانب عروض لعملية استئصال اللوزتين، كذلك أنشطة قياس مستوى اللياقة والقدرة الجسدية وجهاز قياس التوازن، وشرح مؤشرات فرط الحركة وتشتت الانتباه للزوار، وتقييم قدرات أطفالهم, ويقدم قسم العلاج بالفن تجارب الضغط على المعادن لتحويلها إلى لوحات فنية، كما تتاح الفرصة للفحص المجاني للعيون ولمرضى السكر وتقديم الاستشارة في القسم.