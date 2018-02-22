بالصور .. الإكسسوارات الجلد تعود من جديد موضة لربيع 2018

متابعات(صدى):

تحلم كل الفتيات بالظهور في إطلالة متكاملة في كل الأوقات خاصة في فصل الشتاء، لأنه فصل الأناقة لذلك تقوم الفتيات باختيار الأزياء أو اختيار بقية الأشياء التي تحرص الفتيات على اقتنائها على درجة عالية من الأناقة، حيث تحرص كل فتاة على تنسيق دولابها في فصل الشتاء للظهور بإطلالة مختلفة ومميزة.

وعادت بقوة الإكسسوارات الجلد ضمن اختيارات الفتيات هذا العام هي الإكسسوارات المصنوعة من الجلد، بالإضافة لبساطة تصميماتها فإنها من الإكسسوارات التي تضيف لمسة طبيعية للإطلالة، وهو ما تفتقده الكثير من الفتيات مع تطور أشكال موضة الأزياء في الفترة الأخيرة.

فإذا كنتِ تبحثين عن إكسسوارات جلدية تعطيكِ لمسة طبيعية تعرفي على 3 منها يمكنك اقتناؤها في دولابك لكمال أناقتك:

الخواتم

استبدلي الإكسسوارات النحاسية والفضية بتلك الأشكال بسيطة التصميم للخواتم الجلدية، وهى الأشكال التي يمكنك تصميمها في منزلك بخطوات بسيطة، ربما تجدينها متوافرة بألوان محدودة كالها فان والأسود والبني، ولكنها ستناسب مختلف إطلالاتك، ولكن احرصي على عدم ارتدائها مع أي نوع آخر من الإكسسوارات.

الأقراط

ستناسب تلك الأشكال من الأقراط الإطلالة الناعمة بالألوان الفاتحة للأزياء، فاختيار الأقراط المصنوعة من الجلد تضيف لوجهك لمسة أنثوية خاصة، فاختاري التصميمات المتدلية بالأشكال الطويلة، والتي تعتبر من أكثر الأشكال التي عادت موضة هذا العام.

السلاسل

بالنسبة لاختيار السلاسل فالإكسسوارات المصنوعة من الجلد تناسب الأزياء المغلقة، أو الغير مفتوحة من الأمام، وعند اختيارها إذا كانت الأزياء منقوشة يمكنك اختيار الأشكال الخالية من الرسوم للسلاسل، أما التصميمات الأخرى بالرسوم المتداخلة تناسب الأزياء السادة.