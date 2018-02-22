5 جهات عدلية بدأت قبل الدوام و5 أخرى أغلقت بعده أمس

عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة العدل، عن أبرز الجهات العدلية التي بدأت العمل قبل الدوام الرسمي، وتلك التي استمرت حتى بعد انتهائه، يوم أمس الأربعاء.

وأوضحت الوزارة، أن المحكمة العامة بالرياض بدأت عملها في تمام الـ 06:29، وكتابة عدل عرفة بدأت في تمام الـ 06:32، أما المحكمة العامة بالجوف فبدأت في الساعة الـ 06:52، ومحكمة الأفلاح في الساعة الـ 07:06، وكتابة العدل الأولى بخميس مشيط بدأت في الـ 07:07.

وأشارت إلى المحاكم التي استمرت بعد انتهاء الدوام، وهي كتابة عدل ضباء والتي أغلقت في الساعة الـ 03:07، ومحكمة الأحوال الشخصية بالرياض في تمام الـ 03:07، والمحكمة العامة بأبها أغلقت في الساعة الـ 03:08، ومحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض وكذلك محكمة التنفيذ بجدة أغلقتا عند الساعة الـ 03:09.