غياب 250 طالبة بثانوية القيصومة لاشتباه حالة ” كورونا “

نايف السالم(صدى):

أدى اشتباه في وجود حالة مصابة بفيروس كورونا لإحدى طالبات الثانوية الثانية بالقيصومة، إلى غياب جميع طالباتها، أمس الأربعاء، وعددهن 250 طالبة، بعد أن اشتبه مستشفى القيصومة بأعراض مرض كورونا بإحدى الطالبات.

وقال ولي أمر الطالبة أن المدرسة منعت ابنته الثانية ووالدتها من الدخول بسبب الاشتباه في مرض شقيقتها، بل وتمّ صرف الطالبات من المدرسة دون الرجوع لإدارة التعليم التي لم يكن لديها علم بذلك.

وأكدت إدارة المدرسة: ” كان لنا تواصل مع الشؤون الصحية والتي أفادتنا بأنه طالما ثبت أن الطالبة لديها حالة اشتباه، فيجب ألا تدرس وكذلك شقيقتها إلا بتقرير يؤكد صحة المريضة وشقيقتها، وعليه فقد تمّ منع شقيقة المريضة من دخول المدرسة إلا بتقرير طبي يؤكد سلامتها وخلوها من العدوى، وتم إبلاغ ذلك لوالدة الطالبة. ”