بالصور.. العثور على عقرب بطعام مدينة للطالبات

القاهرة(صدى):

اكتشفت طالبات المدينة الجامعية في محافظة أسيوط بمصر، عقربًا في طبق فول ضمن وجبة العشاء التي تم صرفها لهن، وعلى الفور تقدمن بشكوى لإدارة الجامعة للتحقيق، فيما تم إخضاعهن للكشف الطبي.

وأوضح مصدر مسؤول بالجامعة إنه لم يتم رصد أي إصابات بين طالبات المدينة خاصة مبنى ” 3 ” الذي شهد الواقعة، بينما أشار عرفة أبو العلا، مدير عام المدن الجامعية، إلى إنه تم إيقاف صرف وجبة ” الفول ” واستبدالها بوجبات أخرى مكونة من بعض أنواع الجبن والمربى والبيض.

وفي السياق نفسه، وجه الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة، فتح تحقيق في الواقعة والحصول على عينة من وعاء الفول بالمطعم، وتحليل العينات تمهيدًا لتحديد المتورطين ومعاقبتهم.