بالصور.. العثور على عقرب بطعام مدينة للطالبات
اكتشفت طالبات المدينة الجامعية في محافظة أسيوط بمصر، عقربًا في طبق فول ضمن وجبة العشاء التي تم صرفها لهن، وعلى الفور تقدمن بشكوى لإدارة الجامعة للتحقيق، فيما تم إخضاعهن للكشف الطبي.
وأوضح مصدر مسؤول بالجامعة إنه لم يتم رصد أي إصابات بين طالبات المدينة خاصة مبنى ” 3 ” الذي شهد الواقعة، بينما أشار عرفة أبو العلا، مدير عام المدن الجامعية، إلى إنه تم إيقاف صرف وجبة ” الفول ” واستبدالها بوجبات أخرى مكونة من بعض أنواع الجبن والمربى والبيض.
وفي السياق نفسه، وجه الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة، فتح تحقيق في الواقعة والحصول على عينة من وعاء الفول بالمطعم، وتحليل العينات تمهيدًا لتحديد المتورطين ومعاقبتهم.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1629 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياويل حالي 😰اشلون دخل وسط الاكل😷
zezu[ عدد التعليقات: 538 ] نشر منذ 2 ساعتين
صورة واحدة تكفي..مصدقينكم يالمصريين.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2567 ] نشر منذ 2 ساعتين
دخل وسط الاكل من قبل الطالبات على شان يتم تغييير نوع الوجبات -بدليل انه على سطح الطبق ولم يتغير منه شي -ظاهري او داخلي ممايدل انه تم وضعه بعد غرف الفوووول داخل الطبق-
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1629 ] نشر منذ 2 ساعتين
اما جامعه وفول يحطون خفايف الله يكرم النعمه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4165 ] نشر منذ 2 ساعتين
وع شكله جاب لي القرف 😷 والله