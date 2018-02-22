محامي ” الدوسري ” : قدمنا طلبا للقضاء الأمريكي بنقض حكم المؤبد

علي القحطاني(صدى):

صرح المحامي سعود بن قويد، عن تقديم فريق الدفاع، عن السجين السعودي بأمريكا، خالد الدوسري طلبًا للقضاء الأمريكي، بنقض الحكم الصادر ضده بالمؤبد.

وكشف ” بن قويد ” ، أن فرص قبول نقض الحكم، تستلزم وجود أدلة جديدة، لم تقدم خلال المحاكمة السابقة، ملفتًا الانتباه إلى أنهم ينتظرون، رد المحكمة على طلبهم.

كما أشار أن السجين ” الدوسري ” ، أُصيب بصدمة نفسية؛ لعدم تحمله الحكم؛ بسبب سنه الصغيرة، ملفتًا الانتباه إلى أن القضاء الأمريكي، لم يراع حالته الطبية.