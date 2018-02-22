محامي ” الدوسري ” : قدمنا طلبا للقضاء الأمريكي بنقض حكم المؤبد
صرح المحامي سعود بن قويد، عن تقديم فريق الدفاع، عن السجين السعودي بأمريكا، خالد الدوسري طلبًا للقضاء الأمريكي، بنقض الحكم الصادر ضده بالمؤبد.
وكشف ” بن قويد ” ، أن فرص قبول نقض الحكم، تستلزم وجود أدلة جديدة، لم تقدم خلال المحاكمة السابقة، ملفتًا الانتباه إلى أنهم ينتظرون، رد المحكمة على طلبهم.
كما أشار أن السجين ” الدوسري ” ، أُصيب بصدمة نفسية؛ لعدم تحمله الحكم؛ بسبب سنه الصغيرة، ملفتًا الانتباه إلى أن القضاء الأمريكي، لم يراع حالته الطبية.
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