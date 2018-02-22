صحة الحرس الوطني تعرف زوار جناحها في الجنادرية على تطبيق ” خدمات المرضى “

علي القحطاني (صدى):

عرّفت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر جناحها في الجنادرية زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة على تطبيق “خدمات المرضى” المجاني الخاص بالهواتف الذكية.

وأوضح مشرف الجناح فواز الغامدي أن تطبيق خدمات المرضى يتيح للمراجعين الحصول على معلومات الملف الطبي الالكتروني، وحجز المواعيد وطباعة التقارير الطبية، وطلب فتح ملف جديد، كما يتيح التطبيق عرض سجل الزيارات للمرضى، وبحث نتائج التحاليل الطبية وصور الاشعة وعرض للوصفات الدوائية وتنبيها للتذكير بها.

وأشار الغامدي إلى أن التطبيق يتيح للمراجع من خلال إيقونة إدارة المجموعة من الوصول الى قائمة التابعين والدخول على جميع ملفاتهم المسجلة تحت ملفه الطبي في النظام، كما يتيح للمراجع عرض أنواع أهلية العلاج المتاحة له ومدة صلاحياتها والاستعلام عن طلب أهلية العلاج، مضيفاً أن التطبيق يقدم خدمات توعوية وتثقيفية للمستخدم إلى جانب عرض معلومات عن التطعيمات والتذكير بها للأطفال التابعين، وعرض المعلومات الصحية الأساسية وقائمة الحساسية التي يعاني منها المراجع، بالإضافة إلى أن التطبيق يمكّن المراجع من متابعة حالته الصحية بعرض وتتبع معلومات التمارين والوزن وضغط الدم وسكر الدم.