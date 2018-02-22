” رفة العين ” بين العلم والخرافات
تختلف النظريات والأراء حيال حقيقة معاني رفة العين ، فالعلم يحصرها في وجود بعض الأمراض، أو الشد العضلي للجفن، أو الإجهاد والإرهاق، في حين يعتبر البعض ان لها دلالات ميثولوجية، قد تكون دلالة على بشرى سارة أو حتى إشارة الى خبر سيء بانتظارك.
وتنقسم الاراء، حيث يعتبر البعض أن رفة العين اليسرى نذير شؤم كالغراب الناعق، وتنبه الشخص لفراق حبيب أو وفاته أو مرضه في حين يتفاءل الناس منذ القدم بالجهة اليمنى. علماً أن طنين الاذن يعتبره البعض اشارة الى أن شخصاً يتحدث عنه بالسوء أو بالخفاء.
إلا أن العلم يرفض كل هذه الاساطير والمعتقدات ويضعها في اطار الصدف أو الاخبار المتناقلة عبر الارث والتاريخ.
ويؤكد خبراء الصحة أن رفة العين تنجم عن التعب الشديد والارهاق أو نتيجة حصول حال من الشد العصبي، لافتين الى ان السبب قد يكون إكثاراً من تناول الكافيين الموجود في القهوة وصولا الى تعرض العين للإجهاد من خلال التعرض لضوء شاشات الكمبيوتر أو الهاتف لفترات طويلة.
وفي هذا السياق ينصح الخبراء بضرورة حصولك على قسط كافي من النوم والخلود الى الراحة مع استخدم الكمّادات الباردة عن طريق غمسها بالماء البارد ثم قومي بعصرها ووضعها على العين، مشددين على ضرورة الابتعاد عن الضغوطات النفسية قدرالإمكان والعمل على الإسترخاء.
ودعا العلماء الى ضرورة التخفيف من المشروبات التي تحتوي على الكافيين.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1629 ] نشر منذ 2 ساعتين
حنا اذا رفة العين نقول عسى خير وتمشي الحياه😉
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4165 ] نشر منذ 2 ساعتين
ويش ها الكلاحة بالله
ولك وجه بعد تغمضين بعينك
كأنها فليشر اسبطات سيارة توقف متكرر
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2567 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا رفة العين يعني شافت القمر ولا الشمس ولا ورد او ماشابه-خاصه لو كانت الرفه كبيره-
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 3182 ] نشر منذ 2 ساعتين
صادقه بنت النور💖 … عندنا اذا رفة العين يكون معناها في حاجه بتسير ونقول يارب خير 😉
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4165 ] نشر منذ 1 ساعة
وانت الصادق معناها إن إشارة المرور عطلانة
هههههههههههههههههههههههههههههههه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2567 ] نشر منذ 1 ساعة
رفة العين او غيرها مالها علاقه في الاقدار-القدر بيد الله وحده-
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1629 ] نشر منذ 1 ساعة
ناقده❤️ ياقلبي خلينها على دراسه اخوي السحااب الاولى تراها ازين ورد وقمر صادق والقدر من الله
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 3182 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههه كل شي يجي من سحاب حلو 👍🏻 حكيييم ياسحاب باشااا
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2567 ] نشر منذ 59 دقيقة
تشكر ياقمر
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 3182 ] نشر منذ 54 دقيقة
العفو يامسيو سحاب ☺️
☕☕☕ لست محرومه ولي رباً رحيم☕☕☕[ عدد التعليقات: 25208 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله المستعان والله جتني قبل شهر. كرهتني في حياتي حى وانا راقده وجفني يخبط ووجع تحت الحاجب قعدت 3اسابيع ما راحت الى جابت لي الطفش
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4165 ] نشر منذ 31 دقيقة
هلا بالخميس
فله والله رحلات وحركات
للجميع اهداء ابيات جل من نفس الصباح
تحياتي للجميع استأذن خروج استروا ما واجهتم
سبحان الله وبحمدهـ سبحان الله العظيم
.جل من نفس الصباح … وبسط ظله المديد
ألهم القمري النياح ….. يشجي النازح البعيد
ربة القرط والوشاح … واللمى الحالي البديد
قتلتني بلا سلاح ….. ودعتني لها شهيد
والذي أرسل الرياح .. مبديء الانفس المعيد
مأقول في الغرام آح .. ينقص العمر أو يزيد
قد علمنا بما يباح … في المحبه وما يفيد
جدها مثلما المزاح .. وعدها مثلما الوعيد
ومساها كما الصباح .. غير حر المسا شديد
والضحك يتبع نياح .. وقريب الهوى بعيد
والقباح كلهم ملاح .. والحقير الذليل سعيد
ودم العاشقين مباح .. وقتيل الهوى شهيد
هكذا سنة الملاح … تفعل الغيد ماتريد
تأخذ الانفس السماح . والملوك عندها عبيد
وانت واطاوي البطاح
وامسافر الى زبيد
قل لمجدولة الوشاح
قد تحملت من عميد
السلام السلام صفاح
ربما انها تعيـــــــــد
واذا كان بك صلاح
قل لها ان تكن رشيد
تأخذ الروح قاح بقاح
لا طلع لي ولا يزيد
وابغ احبابنا البراح
من حليف الهوى العميد
بس لا ينكي الجراح
ما على فعلها مزيد
والصلاة مثل مسك فاح
تبلغ الهاشمي المجيد