” رفة العين ” بين العلم والخرافات

متابعات(صدى):

تختلف النظريات والأراء حيال حقيقة معاني رفة العين ، فالعلم يحصرها في وجود بعض الأمراض، أو الشد العضلي للجفن، أو الإجهاد والإرهاق، في حين يعتبر البعض ان لها دلالات ميثولوجية، قد تكون دلالة على بشرى سارة أو حتى إشارة الى خبر سيء بانتظارك.

وتنقسم الاراء، حيث يعتبر البعض أن رفة العين اليسرى نذير شؤم كالغراب الناعق، وتنبه الشخص لفراق حبيب أو وفاته أو مرضه في حين يتفاءل الناس منذ القدم بالجهة اليمنى. علماً أن طنين الاذن يعتبره البعض اشارة الى أن شخصاً يتحدث عنه بالسوء أو بالخفاء.

إلا أن العلم يرفض كل هذه الاساطير والمعتقدات ويضعها في اطار الصدف أو الاخبار المتناقلة عبر الارث والتاريخ.

ويؤكد خبراء الصحة أن رفة العين تنجم عن التعب الشديد والارهاق أو نتيجة حصول حال من الشد العصبي، لافتين الى ان السبب قد يكون إكثاراً من تناول الكافيين الموجود في القهوة وصولا الى تعرض العين للإجهاد من خلال التعرض لضوء شاشات الكمبيوتر أو الهاتف لفترات طويلة.

وفي هذا السياق ينصح الخبراء بضرورة حصولك على قسط كافي من النوم والخلود الى الراحة مع استخدم الكمّادات الباردة عن طريق غمسها بالماء البارد ثم قومي بعصرها ووضعها على العين، مشددين على ضرورة الابتعاد عن الضغوطات النفسية قدرالإمكان والعمل على الإسترخاء.

ودعا العلماء الى ضرورة التخفيف من المشروبات التي تحتوي على الكافيين.