بالصور ..بيربيرى تطلق مجموعتها الجديدة وترفع شعار العودة للماضي

أماني الغامدي(صدى):

أطلق بيت الأزياء العالمي بيربيرى مجموعة جديدة من أحدث تصميماته لموضة 2018، رافعًا شعار العودة للماضي وذلك لأن كل التصميمات كانت علي الطراز القديم، حيث ينتظر محبي الموضة كل ما هو جديد في كل موسم، وبما أن موسم الربيع على الأبواب، لذلك منهم من يبحث عبر مواقع الإنترنت على أشهر بيوت الأزياء العالمية .

حيث صدرت مجموعة بيت الأزياء بيربيرى من تصميم مصمم الأزياء كريستوفر بايلى الشهير، والذي قال إن موضة بيربيرى القديمة جداً بالإضافة إلى الموضة الحديثة هما بطلان إلهامه في تصميم مجموعة ربيع 2018، وإليك أبرز ما جاء بها

1.الفستان الفلورال:

انتشرت موضة الفلورال كثيراً ولا زالت تكتسح الساحات حتى الآن، وبما أنها كانت موضة قديماً وعادت مرة أخرى، لذلك أصبحت من إحدى الموديلات التي ألهمت مصمم الأزياء كريستوفر، لذلك صمم الفستان الفلورال به الكثير من الألوان ونقوش الورود بأشكالها المختلفة.

2.الفستان المنقوش البليسيه:

البليسيه ظهر كثيراً في فترة السبعينات والثمانينات، لذلك ألهم كريستوفر أن يصمم الفستان البليسيه ذو النقوش والألوان المختلفة، الفستان البليسيه ساك طويل يصل إلى الأرض وهو كات وينتهي بقماش التل الأبيض.

3.البادي المخرم:

الأزياء التي بها خروم موضة جداً هذا الربيع، سواء بادي أو كارديجن أو بلوزة، لذلك احرصي على امتلاك واحد من تلك القطع في دولابك، فهي مسعفة جداً في المناسبات والخروج وحتى السهرات الليلية.

4.الكوت دريس المنقوش:

تلك القصة كانت منتشرة في الزمن القديم بشكل كبير، لذلك أضفى كريستوفر لماساته على الكوت دريس الذي ظهر حديثاً مع النقوش القديمة الموضة بالألوان النبيتي والبطيخى والبيج.

5.الجمبسوت:

الجمبسوت مستمر معنا في هذا الموسم، لذلك احرصي على امتلاك الجمبسوت بنقوش الفلورال المختلفة المغطاة بطبقات من التل الخالص المنقوش أيضاً.