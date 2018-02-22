إعلان مخالف من حساب موثق بـ ” تويتر ” .. و ” الغذاء والدواء ” تتفاعل

حمود العنزي(صدى):

علَّقت هيئة الغذاء والدواء، على إعلان مخالف من حساب موثق على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بشأن منتج لإنزال الوزن.

وأكدت الهيئة، أن الإعلان مخالف والإدعاءات فيه غير صحيحة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وورد في الإعلان: ” هل تعاني من الوزن الزائد.. هل تعاني من بروز الكرش.. تخلص من الكرش بشكل نهائي بمنتجات طبيعية 100% بدون أي آثار جانبية فعالة ومضمونة خلال 12 يومًا فقط “.

وقال صاحب الحساب، إن يرغب في طلب المنتج، يمكن ان يتواصل معه عبر ” واتساب “.