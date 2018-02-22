أول محطة وقود يتم تشغيلها بالخدمة الذاتية في جدة خلال أيام
تبدأ أول محطة وقود يتم تشغيلها بالخدمة الذاتية في محافظة جدة، عملها خلال الأيام القادمة، والهادفة إلى توفير الأيدي العاملة ومنع سرقات المحطات.
ومن خلال هذه المحطة، سيتمكن الأهالي من التزود بالوقود، والدفع باستخدام البطاقات الائتمانية أو الفيزا، على أن يتم الدفع باستخدام بطاقات مدى للدفع السريع، في وقت قريب.
0زائر[ عدد التعليقات: 1180 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسب تعليمات الدفاع المدني بمنع السائق من تعبئة خزان سيارته بنفسه في محطات الوقود لخطورته علي الصحه .
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4165 ] نشر منذ 1 ساعة
اوكيه عرب اوكيه
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