أول محطة وقود يتم تشغيلها بالخدمة الذاتية في جدة خلال أيام

نايف السالم(صدى):

تبدأ أول محطة وقود يتم تشغيلها بالخدمة الذاتية في محافظة جدة، عملها خلال الأيام القادمة، والهادفة إلى توفير الأيدي العاملة ومنع سرقات المحطات.

ومن خلال هذه المحطة، سيتمكن الأهالي من التزود بالوقود، والدفع باستخدام البطاقات الائتمانية أو الفيزا، على أن يتم الدفع باستخدام بطاقات مدى للدفع السريع، في وقت قريب.