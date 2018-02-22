بالفيديو.. حفل مختلط ورقص داخل كلية كويتية يشعل ” تويتر “

خالد الظفيري(صدى):

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحفل مختلط ورقص طالبات بكلية التربية الاساسية في الكويت على أنغام الموسيقى في حالة جدل كبيرة.

وظهر في المقطع المتداول الذي وثقته إحدى الطالبات بعدسة جوالها، لحظة قيام كلية التربية الاساسية بالاحتفال لكنه كان مختلط بين الطلاب والطالبات.

وشهد الحفل رقص الطالبات، بينما طالب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بمحاسبة المسؤول عن هذه التجاوزات التي ظهرت بالمقطع.

