بالصور.. إحباط محاولة تهريب أقراص ” ترامادول ” من القاهرة إلى الرياض

علي القحطاني(صدى):

ضبطت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، راكب حاول تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدر داخل برطمان، وذلك لدى إنهاء إجراءات سفره للعاصمة الرياض.

حيث اشتبهت الخدمة المعينة على جهاز كشف الحقائب بالمطار، فى وجود جسم معتم داخل إحدى الحقائب، أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة لركاب رحلة طائرة شركة ” فلاى ناس ” المتجهة للرياض، وبفتح الحقيبة بمعرفة الراكب، وتفتيشها أمنيًا، اتضح أن داخلها ” برطمان ” يحتوى على كمية من أقراص الترامادول المخدر.

كما وجه اللواء طه بيومى، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الراكب، وتم تحرير محضر بالواقعة.