موظف الجمارك يعلق على مقطع ” هجوم الكلاب ” المتداول

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه موظف جمارك، وهو ملقى على الأرض،

أثناء تقديمه عرضًا حيًا، عن مهام كلاب الهجوم والحراسة، في الركن الخاص بمصلحة الجمارك بمهرجان الجنادرية.

وقال الموظف تامر الزعبي، تعليقًا على هذا الفيديو، أنه لم يتعرض، لهجوم من الكلاب، وكل ما حصل أنه وقع على الأرض، بعدما اختل توازنه، وتعرض لحالة فقدان وعي بسيطة.

وأوضح ” الزعبي ” ، أنه باشر بعد قرابة ساعتين، من تصوير المقطع تقديم عرض آخر، نافيًا، تعرضه لهجوم من قبل الكلاب المستخدمة في العرض.

ومن الجدير بالذكر، أن الموظف ظهر في مقابلة تلفزيونية، وعلى يده ضمادة، قال أنها من إصابة سابقة، ولا علاقة لها بما حصل في المقطع المتداول.