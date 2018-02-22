بالفيديو.. أغنية خاصة بقوات الصاعقة المصرية تثير ضجة بالفيسبوك

القاهرة(صدى):

أثارت أغنية خاصة لقوات الصاعقة المصرية ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

حيث نشرت إذاعة راديو ” ميغا إف إم ” المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” فيديو كليب لأغنية ” قالوا إيه ” بصوت وحوش الصاعقة المصرية، ورجال كتيبة 103 صاعقة.

يٌشار إلى أن الأغنية من أنتاج شركة راديو النيل المصرية الحكومية الأغنية، حيث شمل الكليب صورا وفيديوهات من تدريبات الصاعقة الحقيقية وسط الصحراء وفي قلب النيران، وأيضاً صور ضحايا الجيش المصري مذيلة بأسمائهم.