أماكن الحسنات المختلفة تعبر عن شيء ما في شخصيتك

متابعات(صدى):

تعتبر معظم الفتيات أن من علامات الجمال هو امتلاكها لحسنة بوجهها أو بأي مكان آخر في الجسم، وهى التي تسمى بالإنجليزية sign beauty أي علامة الجمال، حيث تظهر في مناطق مختلفة من جسم الإنسان وبالكثير من الألوان، فهناك على شكل ” النمش” باللون البني، أو الأسود أو الأحمر.

لذلك وضح الخبراء في هذا المجال ماذا تقول حسنتك عنك بناءً على مكانها في جسمك؟

1.أعلى الرأس

عندما توجد الحسنة أعلى الرأس فهذا يعنى أنك خبير في الأمور السياسية أو تميلين بعض الشيء إلى الاهتمامات السياسية، يمكن لمالكي الحسنات باللون الأحمر أن يصبحوا ذوى شأن كبير في المستقبل.

2.الحسنة أعلى الحاجب

فهي تمثل أن هذا الشخص يحب فعل الخير كثيرًا، إلى جانب إنها تدل على الشهرة الواسعة أو النجاح الباهر في المستقبل.

3.الحسنة على الخدود

إن وجدت الحسنة على الخد الأيمن فهذا يعنى إنك شخص عاطفي بدرجة كبيرة أما إن وجدت على الخد اليسار، فهذا يدل على أنك شخص انطوائي كثيرًا.

4.الحسنة فوق الأنف

من يمتلكون حسنة عند أنفهم، فهذا يعنى أنهم أشخاص سريعو التعلم والفهم إلى جانب الفكر الخاص المميز، إن كانت متواجدة على الجانب الأيمن فهذا يحمل الأموال الكثيرة لك، أما على الجانب الأيسر فهذا له أثار سلبية.

5.الحسنة على الذراع

تواجد الحسنة على الذراع اليمنى يعنى أن صاحبها ذو شخصية قوية وعزيمة ليس لها مثيل أما على الجانب الأيسر فهو يعانى من الإحباط.