شاحنة القيلولة.. 20 دقيقة نوم أثناء مرورك بالشارع

دبي(صدى):

دشنت شركة ” إيكيا ” للأثاث والإكسسوارات المنزلية، مبادرة ” شاحنة القيلولة ” ؛ للسماح لعامة الناس بالحصول على قيلولة سريعة وسط النهار داخل الشاحنة.

وتستمر المبادرة لمدة أسبوعين تبدأ من 22 فبراير الجاري، من 10 صباحاً حتى العاشرة ليلاً، حيث سيتم تجهيز الشاحنة بغرفة نوم ذات تصميم جميل وأنيق من الداخل، وتسمح للمارة المتعبين بالاستمتاع بقيلولة مدتها 20 دقيقة.

وأشارت استطلاعات الشركة، إلى أن واحداً من بين كل ثلاثة في دولة الإمارات يعتقد أنه لا يحصل على قسط كاف من النوم.