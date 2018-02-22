شاحنة القيلولة.. 20 دقيقة نوم أثناء مرورك بالشارع
دشنت شركة ” إيكيا ” للأثاث والإكسسوارات المنزلية، مبادرة ” شاحنة القيلولة ” ؛ للسماح لعامة الناس بالحصول على قيلولة سريعة وسط النهار داخل الشاحنة.
وتستمر المبادرة لمدة أسبوعين تبدأ من 22 فبراير الجاري، من 10 صباحاً حتى العاشرة ليلاً، حيث سيتم تجهيز الشاحنة بغرفة نوم ذات تصميم جميل وأنيق من الداخل، وتسمح للمارة المتعبين بالاستمتاع بقيلولة مدتها 20 دقيقة.
وأشارت استطلاعات الشركة، إلى أن واحداً من بين كل ثلاثة في دولة الإمارات يعتقد أنه لا يحصل على قسط كاف من النوم.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2567 ] نشر منذ 3 ساعات
20 دقيقه ماخلصت ربع الأفكار حتى الواحد ينام-يادوب بعد ساعه الواحد ينام-وبعدين كل واحد 20 دقيقه ويجي الثاني 20 دقيقه في نفس الشاحنه ومستحيل كل شويه يغيرون الشراشف والمخدات-يعني امراض ووسخ وغير ذلك-
☕☕☕ لست محرومه ولي رباً رحيم☕☕☕[ عدد التعليقات: 25208 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه وشريط المراجعه. من يكمله اذا نمت اقل ما يبغي لي 40. دقيقه. وهذا في حال كان الامن مستتب. اما اذا كانت عفره راكبه بالمقلوب. فلا والله مافي قيله
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2567 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههه
هالايام عفره راكبه عفران وعفران راكب عفره -بالمقلوب والشقلوب-ياقلبي لاتحزن لو لم تنام وتنتظر عفره تصلح نفسها-
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1629 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه استخفاف والله يخلوهن للقطاوي تريح وتطلع تلف