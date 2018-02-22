بالفيديو.. أول ظهور للنساء في نقاط التفتيش الأمنية بالرياض

علي القحطاني (صدى):

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس نساء يشاركن رجال أمن في إحدى نقاط التفتيش الامنية.

وأظهر المقطع المتداول رجال الأمن على أحد جانبي نقطة تفتيش، وعلى الجانب الآخر موظفات وقفن لأداء عملهن.

ولم يتضح مكان تصوير المقطع بالضبط، إلا أن البعض كشف أن مكان نقطة التفتيش بالقرب من القرية التراثية المقام بها مهرجان الجنادرية 32 .

اول مره اشوف عنصر نسائي امني في نقطة تفتيش متى صار ذا pic.twitter.com/t4dZxN6lRp — سلطان العصيمي (@SLT62) ٢١ فبراير، ٢٠١٨