بالفيديو.. أول ظهور للنساء في نقاط التفتيش الأمنية بالرياض
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس نساء يشاركن رجال أمن في إحدى نقاط التفتيش الامنية.
وأظهر المقطع المتداول رجال الأمن على أحد جانبي نقطة تفتيش، وعلى الجانب الآخر موظفات وقفن لأداء عملهن.
ولم يتضح مكان تصوير المقطع بالضبط، إلا أن البعض كشف أن مكان نقطة التفتيش بالقرب من القرية التراثية المقام بها مهرجان الجنادرية 32 .
اول مره اشوف عنصر نسائي امني في نقطة تفتيش متى صار ذا pic.twitter.com/t4dZxN6lRp
— سلطان العصيمي (@SLT62) ٢١ فبراير، ٢٠١٨
وهذا مقطع ثاني بعد pic.twitter.com/xgkkHZy6hK
— سلطان العصيمي (@SLT62) ٢١ فبراير، ٢٠١٨
☕☕☕ لست محرومه ولي رباً رحيم☕☕☕[ عدد التعليقات: 25208 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب زين
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان الحين مامداهم يعرفون يسوقون بيعطون مخالفات اَي والله اننا في اخر الزمان
الله يحسّن خاتمتنا والحرمة مكانها البيت والعيال
أو أماكن تشتغل فيها مافيها اختلاط
المر[ عدد التعليقات: 717 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب تمام
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4165 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا تعليق
ومن السياسة ترك السياسة
0زائر[ عدد التعليقات: 1180 ] نشر منذ 2 ساعتين
صوره توضح حالة الامن والامان يوم توقفون خفاره و تفتيش .
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1630 ] نشر منذ 2 ساعتين
على خييير 😏
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 2 ساعتين
للمنتقدين/ تخيل عند نقطة تفتيش قالك العسكري اثباتك لو سمحت وراح للي جنبك زوجتك وقالها اثباتك لو سمحتي طيب اكشفي ابي اتأكد ((( انت يازوجها الفاضل ترضى ؟ حتى وان كنت ترضى مو كل الرجال يرضون ))) فالحمد لله وزين وتمام ان الحكومة حاطين حرمة عسكرية للحريم .
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2181 ] نشر منذ 1 ساعة
ياليتني كنت مار بهالنقطه وتوقفني العريف نوف ونطلب مني هالاستماره والرخصه وارفض الانصياع لاوامرها ثم تخبر النقيب عبير واتطلبها تفكني وهي ترفض الين تطيح على رجولها الحلوه
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2181 ] نشر منذ 1 ساعة
ياليتني كنت مار بهالنقطه وتوقفني العريف نوف ونطلب مني هالاستماره والرخصه وارفض الانصياع لاوامرها ثم تخبر النقيب عبير واتطلبها تفكني وهي ترفض الين تطيح على رجولها الحلوه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4165 ] نشر منذ 1 ساعة
يا عزيزي وسيدي الغاللي تركي القصيبي حفظك الله
عفواً اسمح ان ارد عليك نظاماً لا يحق لرجل المرور او الشرطة
أ ن يقول للمرأة اريد منك ان تكشفي لي وجهك ابداً ابداً ولم يحدث قط اؤوكد لك ذلك
بل يوجد في نقاط التفتيش نساء هن من يقارناً بين الهوية الوطنية والوجه للمطابقة
حسب النظام
تحياتي سيدي
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 3182 ] نشر منذ 1 ساعة
اللي اسمو يالله رضا …. ماألومك يالحوثي .. حياتك كلها قرررف وماتفكر الا بالتفكير السلبي .. اعتقد ان طفولتك معذبه😉 حكينا ايش شفت بطفولتك😏
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2567 ] نشر منذ 1 ساعة
شي طيب جنباً الى جنب مع الرجل حتى تسير السفينه
المر[ عدد التعليقات: 717 ] نشر منذ 45 دقيقة
بنت الرجال مع الرجال موظفه لو تطلب الامر تفتيش نساء يقومن بالمهمه بنات وطنا فيهم الخير ويعتمد عليهن
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16191 ] نشر منذ 33 دقيقة
هههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 25208 ] نشر منذ 30 دقيقة
هههههههههههههههههه
الواقع[ عدد التعليقات: 5767 ] نشر منذ 18 دقيقة
نتمنى يكون هناك ملابس عسكرية للشرطيات تليق بهن
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1105 ] نشر منذ 11 دقيقة
مافي مشكلة بس وقفتها بالشارع احس انه غير لائق المفروض تكون باحد المسارات ام اليمين او اليسار ماهو بالنص وتكون في مكان يحفظ لها كرامتها واذا طلب منها تفتيش سيارة فيها عائلة تقوم بعملها اما كذا الله يعين