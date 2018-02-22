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بالفيديو.. أول ظهور للنساء في نقاط التفتيش الأمنية بالرياض

بالفيديو.. أول ظهور للنساء في نقاط التفتيش الأمنية بالرياض
علي القحطاني (صدى):

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس نساء يشاركن رجال أمن في إحدى نقاط التفتيش الامنية.

وأظهر المقطع المتداول رجال الأمن على أحد جانبي نقطة تفتيش، وعلى الجانب الآخر موظفات وقفن لأداء عملهن.

ولم يتضح مكان تصوير المقطع بالضبط، إلا أن البعض كشف أن مكان نقطة التفتيش بالقرب من القرية التراثية المقام بها مهرجان الجنادرية 32 .


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17 تعليق

[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله المستعان الحين مامداهم يعرفون يسوقون بيعطون مخالفات اَي والله اننا في اخر الزمان
الله يحسّن خاتمتنا والحرمة مكانها البيت والعيال
أو أماكن تشتغل فيها مافيها اختلاط

[ عدد التعليقات: 717 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب تمام

[ عدد التعليقات: 1180 ] نشر منذ 2 ساعتين

صوره توضح حالة الامن والامان يوم توقفون خفاره و تفتيش .

[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 2 ساعتين

للمنتقدين/ تخيل عند نقطة تفتيش قالك العسكري اثباتك لو سمحت وراح للي جنبك زوجتك وقالها اثباتك لو سمحتي طيب اكشفي ابي اتأكد ((( انت يازوجها الفاضل ترضى ؟ حتى وان كنت ترضى مو كل الرجال يرضون ))) فالحمد لله وزين وتمام ان الحكومة حاطين حرمة عسكرية للحريم .

[ عدد التعليقات: 2181 ] نشر منذ 1 ساعة

ياليتني كنت مار بهالنقطه وتوقفني العريف نوف ونطلب مني هالاستماره والرخصه وارفض الانصياع لاوامرها ثم تخبر النقيب عبير واتطلبها تفكني وهي ترفض الين تطيح على رجولها الحلوه

[ عدد التعليقات: 2181 ] نشر منذ 1 ساعة

ياليتني كنت مار بهالنقطه وتوقفني العريف نوف ونطلب مني هالاستماره والرخصه وارفض الانصياع لاوامرها ثم تخبر النقيب عبير واتطلبها تفكني وهي ترفض الين تطيح على رجولها الحلوه

[ عدد التعليقات: 4165 ] نشر منذ 1 ساعة

يا عزيزي وسيدي الغاللي تركي القصيبي حفظك الله
عفواً اسمح ان ارد عليك نظاماً لا يحق لرجل المرور او الشرطة
أ ن يقول للمرأة اريد منك ان تكشفي لي وجهك ابداً ابداً ولم يحدث قط اؤوكد لك ذلك
بل يوجد في نقاط التفتيش نساء هن من يقارناً بين الهوية الوطنية والوجه للمطابقة
حسب النظام
تحياتي سيدي

[ عدد التعليقات: 3182 ] نشر منذ 1 ساعة

اللي اسمو يالله رضا …. ماألومك يالحوثي .. حياتك كلها قرررف وماتفكر الا بالتفكير السلبي .. اعتقد ان طفولتك معذبه😉 حكينا ايش شفت بطفولتك😏

[ عدد التعليقات: 2567 ] نشر منذ 1 ساعة

شي طيب جنباً الى جنب مع الرجل حتى تسير السفينه

[ عدد التعليقات: 717 ] نشر منذ 45 دقيقة

بنت الرجال مع الرجال موظفه لو تطلب الامر تفتيش نساء يقومن بالمهمه بنات وطنا فيهم الخير ويعتمد عليهن

[ عدد التعليقات: 5767 ] نشر منذ 18 دقيقة

نتمنى يكون هناك ملابس عسكرية للشرطيات تليق بهن

[ عدد التعليقات: 1105 ] نشر منذ 11 دقيقة

مافي مشكلة بس وقفتها بالشارع احس انه غير لائق المفروض تكون باحد المسارات ام اليمين او اليسار ماهو بالنص وتكون في مكان يحفظ لها كرامتها واذا طلب منها تفتيش سيارة فيها عائلة تقوم بعملها اما كذا الله يعين

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