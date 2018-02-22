فيديو مؤثر لصغير وحيد القرن يرضع من والدته المقتولة

متابعات(صدى):

وثق طيار يٌدعى ” نيكو جاكويس ” مقطع مؤثر بجنوب أفريقيا لصغير وحيد القرن يحاول إيقاظ والدته بعد موتها بشكل بشع.

وكانت قتلت والدة صغير وحيد القرن على يد بعض الصيادين الذين أزالوا قرنها، وظهر صغيرها يحاول إيقاظها للحصول على طعامه أو إرضاعها له، غير مدرك موتها.

يذكر أن قرن وحيد القرن يمكن أن يباع بالسوق السوداء بسعر 10 آلاف جنيه إسترليني .