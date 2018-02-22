بالصور.. نجمات إيران في إطلالة مميزة بالحجاب في مهرجان برلين

نورة الشهري(صدى):

حرصت نجمات إيران على ارتداء الحجاب على السجادة الحمراء في مهرجان برلين السينمائي، وهو الأمر اللافت للمصورين، وذلك في حضور نجوم الفيلم الإيراني Pig Khook وهو من بطولة حسن ماجونى، وليلى حاتمي، وليلى رشيدي، وباريناز إزاديار، وعلى باقري وهو من إخراج مانى هاجيجى، حيث أن هذا العرض هو العالمي الأول للعمل.

حيث انطلقت فعالياته الخميس الماضي بعرض فيلم الرسوم المتحركة ” جزيرة الكلاب ” للمخرج الأمريكي الشهير ” ويس أندرسون ” ليكون فيلم افتتاح الدورة في عرضه العالمي الأول.

والفيلم الكرتوني ” جزيرة الكلاب ” ، يمثل سابقة أولى لمهرجان برلين، حيث إنها المرة الأولى التي يعرض فيها المهرجان في افتتاحه فيلم رسوم متحركة.

وهو العمل الذي تدور أحداثه حول طفل في الـ 12 من عمره، يسافر في رحلة يجوب بها اليابان بحثا عن كلبه الذي فقده، ويقوم بأداء الأصوات في الفيلم نخبة من نجوم هوليود منهم إدوارد نورتون وليف شرايبر وبيل مورى وتيلدا سوينتون ويوكو أونو وغيرهم، ومن المفترض أن يعرض الفيلم في دور السينما أبريل العام المقبل.