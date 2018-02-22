تطبيق جوجل يضيف تنبيه جديد لأداة لقطة الشاشة الجديدة

نورة الشهري (صدى):

أتاحت شركة جوجل لهواتف أندرويد أداة لتعديل لقطة شاشة ، بالإضافة إلى تنبيه جديد.

و كيفية استخدام الأداة كالآتي :

استخدام الإصدار التجريبي بيتا، قم بالنقر على رمز القائمة في الجانب العلوي الأيسر ثم انتقل إلى الإعدادات ثم الحسابات ثم الخصوصية، وبالقرب من أسفل الصفحة، يوجد زر بعنوان “تعديل ومشاركة لقطات الشاشة”، قم بتشغيله، وقد يسأل المستخدم في المرة التالية التي يلتقط فيها لقطة شاشة، عما إذا كان يريد تشغيل الميزة الجديدة أم لا.

مع تمكين الميزة، في أي وقت تلتقط فيه لقطة شاشة داخل خلاصة جوجل أو عند استخدام تطبيق جوجل للبحث، ستشاهد نافذة منبثقة جديدة أسفل الشاشة، حيث يمكنك بعد ذلك اتخاذ الإجراء المناسب الذي تراه.