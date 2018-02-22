إزالة ورم يزن 7 كيلو من امرأة بولادة الأحساء

عادل الحربي (صدى):

نجح بفضل الله فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء, في استئصال ورم ليفي يزن أكثر من 7 كيلو جرام من رحم امرأة تبلغ من العمر 42 عاما ، حيث كان حجم الورم يصل إلى محيط الصدر.

وكانت المريضة تعاني من نزيف مع مشاكل ضغط الورم على الأعضاء الداخلية للبطن والحوض، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تمكن الفريق الطبي من إزالة الورم الليفي البالغ وزنه أكثر من 7 كيلو جرام، إضافة إلى 3 أورام صغيرة حوله، مع الاحتفاظ بالرحم، وغادرت المريضة المستشفى وهي بحالة صحية جيدة – ولله الحمد -.