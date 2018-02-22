تراجع أسعار الذهب في ظل الحاجة لرفع معدلات الفائدة الأمريكية

عادل الحربي (صدى):

هبطت أسعار الذهب، خلال تعاملات الخميس، مع قوة الدولار، بعدما أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ثقة صانعي السياسة، في الحاجة لمواصلة رفع معدلات الفائدة الأمريكية.

كما انخفض سعر الذهب، للتسليم الفوري 0.2% إلى 1321.7 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:21 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما تراجعت العقود الآجلة، للمعدن النفيس تسليم أبريل 0.6% عند 1323.3 دولار للأوقية.

ومن الجدير بالذكر، أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، ارتفع مقابل سلة من عملات رئيسية، هامشيًا 0.1% إلى 90.2.

وأوضحت وقائع الاجتماع الأخير، الذي عقده الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة السيدة ” جانيت يلين ” ، في نهاية يناير، إلى المزيد من الرفع التدريجي للفائدة في أمريكا.