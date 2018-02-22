سار تدرج رحلات يومية جديدة من الرياض إلى حائل والقصيم

حمود العنزي(صدى):

أعلن مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي في الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار ” ، عمار النهدي، عن إدراج الشركة رحلات يومية جديدة بين الرياض وحائل، وبين الرياض والقصيم، في رحلات قطار الركاب.

وأوضح ” النهدي ” ، أن الرحلات الجديدة ستبدأ من الأحد المقبل؛ تلبية لرغبات، بحيث ستكون بشكل يومي من محطة الرياض الساعة 9:30 صباحاً، ومن حائل عند 3:25 مساءً.

كما أدرجت الشركة رحلة صباحية جديدة ذهاباً وإياباً، أيام الخميس والسبت من كل أسبوع، بين محطات الرياض والمجمعة والقصيم، حيث سيكون للمسافر خيارات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع.