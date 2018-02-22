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خبراء: ” الرجال يفضلون الشقراء لكنهم يتزوجون السمراء “

خبراء: ” الرجال يفضلون الشقراء لكنهم يتزوجون السمراء “
متابعات(صدى):

صحيح ان الشقراء تفوز بقلب الرجال، لكن دراسة علمية حديثة أن السمراء هي من تكسب رهان الزواج والارتباط. فما هو السبب؟ .

على ضوء احصاء شامل أجرته جامعة أوغسبورغ في ولاية مينيسوتا الاميركية على 110 متطوع، عرض الخبراء على عدد من الرجال صور نساء شقراوات وسمراوات من فنانات ونجمات، وطلب منهم تقييم مظهرهن.

في الخلاصة، اعتبر غالبية المشاركين في الاحصاء أن المرأة الشقراء هي الاكثر جاذبية وجمالاً، فيما المرأة السمراء هي الخيار الاصح للزواج والارتباط.

وقد أعاز الخبراء هذه النتائج الى الفكرة النموذجية التي خلقتها المرأة الشقراء منذ زمن، وهي احتمال دخولها بعلاقات متعددة نظراً لتمتعها بالمواصفات الجمالية المطلوبة، اضافةً الى استعدادها للمواعدة أكثر من الارتباط الرسمي.

أما السمراء فهي تصلح للزواج وانجاب الاطفال وتأسيس العائلة، وذلك بناءً على الفكرة النموذجية التي بناها المجتمع على مدى الاجيال وليس انطلاقاً من أي تبرير ملموس أو علمي.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2567 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا هذه ولا تلك…كله يرجع..لل💗وما يريد..وفيه اعتبارات اخرى غير الشقار والصفار والسمار والبياض وووو..

[ عدد التعليقات: 3182 ] نشر منذ 1 ساعة

الدراسه غلط … يعني البيضا لعابه والسمرا تصلح تكون ست بيت ؟؟؟؟؟؟؟ لا معليش الدراسه فيها هباله واااضحه 🙄😑

[ عدد التعليقات: 1630 ] نشر منذ 1 ساعة

اللي بصوره السمرا اجذب من الشقرا والدراسه تقول عكس لاتصديقينهم

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