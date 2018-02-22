” الصحة ” ترد على غضب موظفيها من نظام التشغيل الذاتي

علي القحطاني(صدى):

تداول موظفو وزارة الصحة، بكثافة خلال الأيام الماضية، رسائل تحذرهم من تبعات تحولهم، من العمل بنظام الخدمة المدنية، إلى نظام التشغيل الذاتي، وتطالبهم برفض التحول الاختياري، والانتظار حتى يكون التحول إجباريًا.

وفي هذا السياق، ردت وزارة الصحة، بأن التحول لن يكون إجباريًا، ولم توضح مصير الرافضين، لهذا التحول من موظفي الوزارة، البالغ عددهم من جميع الفئات نحو 150 ألف، موظف وموظفة، بحسب إحصاءات الوزارة الرسمية.

فيما جاء في رد الإدارة الإعلامية، بالوزارة: ” لن يكون هناك إلزام لموظفي الخدمة المدنية، بالانتقال من الباب الأول ” نظام الخدمة المدنية ” ، إلى برنامج التشغيل الذاتي، أو العكس، بل سيترك الخيار للموظف، مشيرة إلى أن التحول المؤسسي، سيوفر بيئة عمل محفزة، تعيد صياغة المهام والوظائف؛ لدعم الكفاءة والإبداع، وتتيح للجميع بصورة عادلة فرص الارتقاء الوظيفي والتطوير.

يُذكر أن الموظفون، تداولوا رسائل، تتضمن أن الوزارة تتعمد في هذه الفترة، إخفاء بعض جوانب التحول، وتخفي الكثير من تبعاته عليهم، حتى يقبل العدد الأكبر منهم، على التحول اختياري المنظر إجباري الجوهر، خاصة أن من يرفض، سينقل لمنشأة صحية أخرى، ربما خارج مدينته الحالية.