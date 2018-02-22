” الغذاء والدواء ” تضبط شركات طبية تبيع أجهزة مستعملة بزعم أنها جديدة

عادل الحربي (صدى):

أعلن أنس الطعيمي، المسؤول في هيئة الغذاء والدواء، عن ضبط بعض الشركات الطبية التي تبيع أجهزة مستعملة على أنها جديدة، مشيراً إلى أنها تقوم بشراء الاجهزة من المستشفيات والمراكز الطبية ومن ثم صيانتها وبيعها.

وأوضح ” الطعيمي ” ، أن هذا الأمر يندرج تحت مسمى ” الغش التجاري ” ، لافتاً إلى أنه تم ضبط أجهزة طبية ذات استخدام واحد مخصصة للأسواق الخارجية، ويتم إدخالها للسوق المحلية بطريقة غير مشروعة، ما يعد امرم خالف للاشتراطات.

ودعا ” الطعيمي ” ، الشركات إلى التسجيل في مركز البلاغات، مؤكداً أن النظام يتيح استقبال البلاغات بما يتعلق بجميع المنتجات المسجلة لدى الهيئة.