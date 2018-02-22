أمير الجوف يوجه بإنشاء مركزا للجودة وقياس الأداء

علي العنزي(صدى):

حرصا من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف للرفع من مستوى الأداء في الإدارات الحكومية والقطاع الخاص وإيجاد روح المنافسة في العمل الإداري، فقد أصدر سموه قراراً بتشكيل فريق عمل لتأسيس ” مركز منطقة الجوف للجودة وقياس الأداء ” ، برئاسة وكيل الإمارة الدكتور حامد بن مالح الشمري وعضوية كلًا من: أمين منطقة الجوف ومدير عام التدريب التقني والمهني والدكتور جابر الرويلي من جامعة الجوف، ومدير عام التعليم ومدير عام الشؤون الصحية، ومدير عام النقل والطرق، ومدير بنك التنمية الاجتماعية ورئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية ومدير التطوير والتخطيط بالإمارة مُقراً لأعمال الفريق، على أن تتولى اللجنة وضع اللوائح التنظيمية لعمل المركز ومصادر الدعم المالي له وتحديد أعضاء مجلس إدارة المركز.

وأوضح المنسق الإعلامي في الإمارة عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان, أن قرار سمو أمير المنطقة يأتي ليتوافق مع ما ورد في وثيقة “رؤية المملكة 2030″، التي تُعد منهجاً وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة العربية السعودية، حيث رسمت الرؤية التوجهات والسياسات العامة للمملكة والأهداف والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات، كما احتوت رؤية 2030 على عدد من الأهداف الاستراتيجية والمستهدفة ومؤشرات لقياس النتائج والالتزامات الخاصة بعدد من المحاور التي يشترك في تحقيقها القطاعين العام والخاص، ومنها برنامج التحول الوطني 2020، وبرنامج الحوكمة، وبرنامج قياس الأداء الحكومي.

وأضاف أن قياس الأداء سيسهم في ربط إدارة الأداء بأهداف واستراتيجيات الجهات الحكومية بالأهداف العامة للدولة للوصول إلى تحقيق التميز ورضا المستفيدين، مما يتطلب تفهم القيادة الإدارية للمؤسسات الحكومية لأهمية التغيير، حيث سيكون المركز أهم الحوافز التي تشجع على تطوير أداء عمل الإدارات الحكومية، وتوظيف التقنية الحديثة خاصة تقنية المعلومات لاختصار كثير من الاجراءات الادارية مما يشرع في انجاز المعاملات.

وأفاد الحموان, أن بعض أهداف المركز, نشر ثقافة الجودة في القطاعات الحكومية المختلفة، تحسين الأداء الحكومي، تبسيط إجراءات أداء الخدمة في الأجهزة الحكومية وإدخال التقنيات الحديثة في طرق أداء العمل، تحفيز العاملين وتلبية متطلباتهم وتحديد احتياجاتهم التدريبية، تحديد الفجوات بين الواقع الحالي والمستقبل المنشود واستخدام أساليب المقارنة المرجعية والبيانات الإحصائية، استطلاع رأي المستفيدين حول توقعاتهم ورأيهم في الخدمة المقدمة لهم.

وبين أن المركز يستهدف الجهات التابعة لإمارة منطقة الجوف، وجميع الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة، حيث سيعمل على تطوير أداء العاملين بالإدارات الحكومية، ومتابعة وتقييم أداء الإدارات الحكومية، ومساعدتها للحصول على التميز، كما سيعمل المركز على تشكيل لجان استشارية من داخل وخارج المنطقة وشركات أو منظمات تقييم محلية أو عربية أو عالمية لإدارة تقييم الأداء الحكومي، إضافة إلى عمل هيكله وبنية تنظيمية للمركز تتكون من ” لجان إشرافية وتنفيذية ومالية وعلمية ووحدات قيادات إدارية وتنمية مهنية وتطوير مؤسسي، وتقنية معلومات ودراسات وتقارير، وقياس أداء وتخطيط وميزانية، وضمان الجودة، وسكرتارية وعلاقات عامة وإعلام.